GÜNEŞ IŞINLARI İLE KİLO VEREBİLİRSİNİZ!
D vitamininin faydaları hakkında açıklamalarda bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Şahin Soykan, güneş ışınlarının kilo verme üzerindekini etkisini anlattı
Evet, güneşlenmek formunuzu korumanıza yardımcı olabilir. Fareler üzerinde yapılan yeni bir araştırmaya göre, güneş ışığı kilo alımını ve Tip 2 Diyabetin ortaya çıkmasını yavaşlatabilir.
Ultraviyole ışınlarına maruz kalan farelerde, aynı zamanda anormal glikoz seviyeleri ve insülin direnci gibi tip 2 diyabetin uyarıcı işaretlerine daha az rastlandığı belirtildi.
Bir başka çalışmada, bolca D vitamini tüketenlerin bel çevrelerinin az tüketenlere göre daha düşük olduklarını ortaya koydu.
Günümüzde pandemi şeklinde D vitamini eksikliği önü alınmaz bir salgın olarak etkisini sürdürmektedir. Bu salgın birçok hastalıklara da davetiye çıkarmaktadır.
Vitamin D eksikliğinin ana nedeni, güneşe maruziyetin yeterli olmamasıdır.
kaynak:sabah
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