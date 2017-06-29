

Evet, güneşlenmek formunuzu korumanıza yardımcı olabilir. Fareler üzerinde yapılan yeni bir araştırmaya göre, güneş ışığı kilo alımını ve Tip 2 Diyabetin ortaya çıkmasını yavaşlatabilir.







Ultraviyole ışınlarına maruz kalan farelerde, aynı zamanda anormal glikoz seviyeleri ve insülin direnci gibi tip 2 diyabetin uyarıcı işaretlerine daha az rastlandığı belirtildi.







Bir başka çalışmada, bolca D vitamini tüketenlerin bel çevrelerinin az tüketenlere göre daha düşük olduklarını ortaya koydu.







Günümüzde pandemi şeklinde D vitamini eksikliği önü alınmaz bir salgın olarak etkisini sürdürmektedir. Bu salgın birçok hastalıklara da davetiye çıkarmaktadır.







Vitamin D eksikliğinin ana nedeni, güneşe maruziyetin yeterli olmamasıdır.







kaynak:sabah