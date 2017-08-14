Beşiktaş-Antalyaspor maçı sonrası Şenol Güneş, 2-0'lık galibiyetlerini değerlendirdi.

İşte Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı değerlendirmeler:

"SÜLEYMAN AĞABEY'İN RUHU BİZİMLEYDİ"

"Taraftar yoktu ama Süleyman Ağabey'in ruhu vardı sahada. Onun ölüm yıldönümüne rastlayan maçta, Beşiktaş'ı üzmeyin lafı vardı. Beşiktaş zaman zaman üzülüyor. Maalesef hak etmedikleri bir durumla karşılaştılar. Maça gelemediler. Stadyum açıldığından beri saha doluyor. Burada coşkulu ve fair play ruhunda maçlar oynanıyordu.

"3 MAÇ SONRA DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Saha zemini biraz bozuktu. Çimler yanmış herhalde. Rakibin adam adama anlayışı vardı. Kontrol bizdeydi. İkinci yarıda da bizdeydi. Hem havaya hem sahaya hem rakibin tarzına göre oynamaya çalıştık. Tempolu ve hızlı bir maç olmadı. Antalyaspor, agresif, hızlı kontraatağa çıkan, koşan bir takım. Biz pozisyonlara izin vermedik. Herkesin beklediği tempolu ve akıcı oyunun olmamasını normal karşılıyorum. Sezon bir maraton. 3 maç sonra daha iyi olacağız. Hazırlık döneminin bir ağırlığı var. Takım, rakibe üstün oynayabildi. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum."

BAŞKA TRANSFERLER OLACAK MI?

"Ben daha önce toplantıda söyledim. Bize stoper ve santrafor lazımdı. FFP'ye bağlı transfer yapılmalı. Biz düşüncelerimizi söylüyoruz, başkan transferleri yapıyor. 2 yıldır transferleri yönetim ve başkan yapıyor. Biz de işimizi yapıyoruz."

Kaynak: haberinburada