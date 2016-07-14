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güneş gözlüğünün camı da önemli çerçevesi de

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNÜN CAMI DA ÖNEMLİ ÇERÇEVESİ DE

Güneş gözlüğünün asıl fonksiyonunun göz bebeğinin içine giren ışık miktarını azaltmak olduğunu söyleyen Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yard. Doç. Dr. İsmail Özgür Şanlı “Kullanacağımız güneş gözlüğü...

Tarih : 14 Temmuz 2016, 09:49
Puan Ver : Güneş Gözlüğünün Camı Da Önemli Çerçevesi De(8/10)8


Güneş gözlüğünün asıl fonksiyonunun göz bebeğinin içine giren ışık miktarını azaltmak olduğunu söyleyen Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yard. Doç. Dr. İsmail Özgür Şanlı “Kullanacağımız güneş gözlüğü mutlaka ‘ultraviyole ışığını engelleyici' özellikte olmalıdır.



Bu özelliği olmayan güneş gözlüğü sadece fazla ışığın geçmesini engeller. Ancak bu engelleme hiçbir fayda sağlamaz, aksine zarar verir. Çünkü renkli cam takıldığında göz bebeği küçülmez. Böylece görünen ışık değilse bile zararlı ultraviyole ışını göz içine bol miktarda girer. Her güneş gözlüğü ultraviyole ışınlarının geçişini engellemez'” dedi. Çerçeve tercihinin modaya göre yapıldığını söyleyen Dr. Şanlı, çerçevenin zararlı ışınların göze girmesinin engelleyecek genişlikte ve göze yakın yerleşimli olması gerektiğini bildirdi.



KALİTELİ GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNÜ NASIL TANIRIZ?



¥ Camın renginin koyu ya da açıklığından ziyade ultraviyole ışığını engelleyip engellemediği önemlidir.

¥ Camın rengi homojenya da grade olmalıdır.

¥ Gözlüğü taktığınızda detaylar kaybolmamalıdır.

¥ Gözlük camından bakarken gözlüğü hareket ettirdiğinizde görüntü hareket etmemelidir.








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