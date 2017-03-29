Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

güneş gözlüğü seçerken dikkat!

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SEÇERKEN DİKKAT!

Güneş gözlüğünün sadece güzellik amacıyla kullanılmadığını belirten Op.Dr. Şeyda Atabay, gözlük alırken dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyardı.

Tarih : 29 Mart 2017, 15:22
Puan Ver : Güneş Gözlüğü Seçerken Dikkat!(6/10)3


 Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, açık renkli gözlü kişilerin güneşten daha fazla etkilendiğini söyledi.



Gözlerin özelliği gerektiği ışığı aldığını, süzdüğünü, görme hücrelerine ilettiğini ve bunun sonucunda görmenin gerçekleştiğini kaydeden Dr. Atabay, "Işık fazla ve kuvvetli geldiği durumlarda göz iris tabakasında bulunan kaslar sayesinde kasılarak ışığın geçişini azaltır. Sürekli yoğun UV ışık altında kalmak gözde katarakt oluşmasına ve sarı nokta hastalığına neden olmaktadır. Bu nedenle güneş gözlüğü kullanmak katarakt ve sarı nokta hastalıklarına karşı korunmamızı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Güneş  Gözlüğü  Seçerken  Dikkat    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER