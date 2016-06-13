

Mart ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'den yola çıkan güneş enerjisiyle çalışan uçak Solar Impulse 2, yolun yarısı kabul edilen New York'a ulaştı.



Pasifik üzerinden ABD'batı kıyılarına Nisan ayında ulaşan Solar Impulse, hasar gören pillerinin değiştirilmesi nedeniyle bir süre bekledikten sonra çıktığı yolda nihayet ABD'nin Atlantik Okyanusu kıyısına ulaştı.



Google tarafından desteklenen, tamamen güneş enerjisiyle çalışan ve kanatlarının üzerindeki dev güneş enerjisi panellerinden enerji alan uçak, hız rekoru kırmayı değil güneş enerjisinin bir uçağa yetecek kadar enerji sağladığını ispatlamayı hedefliyor. Dolayısıyla, normal bir uçağın bir günde alabileceği yolu 3,5 ayda ve 14 durakta mola vererek tamamlayabildi.



Ancak Solar Impuls 2'nin dünya turu, güneş enerjisine dikkat çekmek için büyük önem taşıyor. Uçağın şimdiki hedefi ise Atlantik Okyanusu'nu geçmek. Bu amaçla yola çıkacak olan uçak ya Güney Avrupa şehirlerinden birine ya da Kuzey Afrika'ya yönelecek.



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