

Sadece güneşten aldığı ışıkların elektriğe çevrilmesiyle çalışan ve Mart ayından beri kötü hava koşulları yüzünden dünya turunu tamamlayamayan Solar Impulse 2, 4 günlük Japonya – Hawaii yolculuğundan sonra karaya ayak bastı!



Ülkemizde enerji kaynağı için halen katı yakıt kullanılıp Nükleer kullanılmaya çalışılırken dünya yüzünü yenilenebilir enerjilere çevirdi. Bu bağlamda elektrikli araçlara son dönemde Amerika'da özel indirimler ve kampanyalar yapılıyor ve kullanıcıların bu tarz araçlara olan ilgisinin arttırılması hedefleniyor.



Elektrikli araçlara artan ilginin en büyük getirisi ise Apple‘ın Tesla Otomotivile ortaklaşa (söylentilere göre Apple'ın Tesla'yı satın alacağı ve Apple Car projesini hayata geçireceği kulislerde söyleniyor) elektrikli bir araç üzerinde çalışması oldu. Şu anda ne Appletarafından ne de Teslatarafından yapılan resmi bir açıklama yok ama özellikle Apple'a yakın kaynaklar 2018 yılı itibariyle Apple'ın elektrikli aracı Apple Car‘ı yollarda göreceğimizi belirtiyor.



Tüm dünya elektrikli araçlar peşinde koşuyor ve bu araçların daha uzun süre çalışabilmesi için mesai harcıyor. Bu araçlardan en önemlisi ise Solar Enerji Sistemiyle çalışan Impulse 2oldu. Bu uçak yere inmeden gökyüzünde dilediğinizce kalabilen şekilde dizayn edilerek diğer araçlardan farklılaşıyor. Şu anda Solar Impulse 2 insansız olarak uçamıyor ama testler bittiğinde ve Impulse 2 insansız uçmaya başladığında uydulardan sonra gökyüzüne fırlatılan en önemli buluş olabilir.



Bu uçağı Googleve Facebookgibi şirketler interneti olmayan yerlere internet götürmek için kullanmayı amaçlıyor. Askeri amaçlı kullanımda oldukça mümkün. Lakin insan taşımacılığı gibi bir durumun uzun süre söz konusu olamayacağını belirtelim; çünkü Impulse 2zorlu hava koşulları için dizayn edilmiş bir uçak değil.



Mart ayından beri göklerde olan Impulse 2 dünya çevresindeki turunu tamamlayarak Hawaii'ye indi. Bundan sonra Impulse 2‘nin proje yapımcısı Bertrand Piccard ve kıdemli pilotu André Borschberg'in daha stabil ve hava şartlarına daha dayanıklı bir model üzerinde çalışacakları belirtiliyor.



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