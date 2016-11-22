Geçtiğimiz haftalarda tanıtımı yapılan güneş enerjisinden elektrik üretebilen çatıların fiyatları netleşmeye başladı. Tesla ve SpaceX'in sahibi olan Elon Musk yaptığı açıklama ile ürünün fiyatını normal çatılar ile karşılaştırdı. Detaylar Haberimizde



Geçtiğimiz haftalarda tanıtımı yapılan güneş enerjisinden elektrik üretebilen çatıların fiyatları netleşmeye başladı. Tesla ve SpaceX'in sahibi olan Elon Musk yaptığı açıklama ile ürünün fiyatını normal çatılar ile karşılaştırdı. Detaylar Haberimizde



21. yüzyılın çılgın teknoloji dehası Elon Musk şimdiye kadar yaptıkları ile çok konuşulmuştu. Tamamen elektrikli araçlar üretmek için Tesla'yı kuran Musk, ürettiği araçlar ile hem sektörün öncüsü olmuş hem de dünyadaki ilk kendi kendine giden araçları üretmişti. Şu an Amerika ve Avrupa'da kullanımda olan otonom sürüş özelliği sayesinde araçlar sürücüye ihtiyaç duyamadan istenilen yere gidebiliyor. Ülkemizde de kısıtlı sayıda Tesla otomobil bulunuyor. Tesla'nın yanı sıra Musk'ın bir diğer şirketi de SpaceX. Yeniden kullanılabilir roketleri üretmeyi başaran ve bu roketler ile ticari uçuşlar yapan şirket büyük bir başarı kaydetmişti.



Kiremitler Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretecek



Elon Musk geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir etkinlik ile yine kendisine ait olan Solar City tarafından geliştirilen ve güneş enerjisi üretebilen çatıları tanıttı. Alışıldık güneş panellerinden tamamen farklı olan bu ürünler, kiremit gibi küçük ve modüler bir yapıya sahip. Oldukça şık duran ve çatıda sırıtmayan ürünlerin lansmanı sırasında bu ürünler ile elektrik üretiminin oldukça kolaylaşacağı ifade edildi.. Fiyat konusunda ise hiçbir bilgi verilmemişti.



Fiyat Belli Olmaya Başladı



Solar City ile Tesla'yı birleştirmek için yatırımcılar karşısında ikna konuşmaları yapan CEO, bu konuşmalar sırasında çatıların fiyatları hakkında da bir bilgi verdi. Musk yaptığı açıklama ile ürünlerin normal çatılardan daha ucuz olduğunu açıkladı. Kafaları karıştıran bu sözlerine ise Musk şöyle açıklık getirdi: ‘Alışıldık kiremitler uygun fiyata üretilseler de çok ağır oldukları için taşıma ve montaj maliyetleri oldukça yüksek. Elektrik üretebilen Solar City kiremitlerinde ise böyle bir durum söz konusu değil, ürünler çok daha hafif.'



Solar City tarafından geliştirilen ürünler Elon Musk'ın söylediğine göre normal çatılardan daha uygun maliyetli olacak. Eğer böyle bir durum olur ve ürün yaygın olarak satışa çıkarsa yeni pek çok bina ve evin çatısında Solar City tarafından üretilen özel çatı modüllerinin kullanıldığını görebiliriz.



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