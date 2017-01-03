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Güneş Enerjisi Kullanımı Giderek Artıyor
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güneş enerjisi kullanımı giderek artıyor

GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANIMI GİDEREK ARTIYOR

Zamanla artık hem güneş enerjisi kullanımı hem de üretim maliyetleri oldukça düşmeye başladı. Bu doğrultuda birçok ülkede güneş enerjisi üretimini arttırma yoluna gidiyor.

Tarih : 03 Ocak 2017, 10:26
Puan Ver : Güneş Enerjisi Kullanımı Giderek Artıyor(5/10)7


Zamanla artık hem güneş enerjisi kullanımı hem de üretim maliyetleri oldukça düşmeye başladı. Bu doğrultuda birçok ülkede güneş enerjisi üretimini arttırma yoluna gidiyor.



Son zamanlarda düşen maliyetlerin etkisiyle birçok ülke yavaş yavaş güneş enerjisi kullanımını daha çok teşvik etmeye başladı. Fransız enerji şirketi Engie SA'da  teknoloji ve inovasyon başkanı olan Thierry Lpercq, 2025'te güneşli iklimi olan yerlerde güneş enerjisi üretim maliyetinde megawatt saat başına 10 dolardan daha az olma ihtimali var açıklamasında bu iddiayı doğrular nitelikte. Leperq, sadece bununla kalmayıp eğer üretim maliyetlerindeki bu azalma hayata geçebilirse petrol fiyatlarının da arz – talep dengesi gereği 10 dolara kadar düşeceğini düşünüyor.



Yenilenebilir enerjide güneş enerjisi, biyogaz, geniş ölçekli bataryalar ve hidrojen bu işlemin can damarı durumunda bulunuyor. Yakın zamanda Engie SA, Fransa sınırları içinde olan Provence-Alpes-Cote d'Azur isimli 5 milyon kişinin yaşadığı bölgede “derinlemesine bir modelleme” denemesi yapılmış ve bu bölgenin 2030 tarihinden itibaren, enerji ihtiyacının sadece yenilenebilir kaynaklardan oluşacağını ve bu durumda  %20 oranında bir tasarruf sağlanacağı belirtilmişti.



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Etiketler: Güneş  Enerjisi  Kullanımı  Giderek  Artıyor    haber

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