

İnsanoğlu, doğanın neden olduğu sağlık problemlerine karşı binlerce yıldır çareyi yine doğada arıyor. Gerek kuşaktan kuşağa aktarılan tecrübeler, gerek bilimsel araştırmalar, doğanın aslında nasıl bir hazine olduğunu ortaya koyuyor.







Sofralarımızda her zaman olmayan, ama faydalarını saymakla bitiremiyeceğimiz sebzelerden biri de bamya. Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, bamyanın yaz sıcakları ve güneş çarpmalarına karşı iyi geldiğini söyledi.







Kurutularak saklanabilen bamyanın yararları sadece bununla sınırlı değil. Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, bamyanın lif içeriği ile pek çok yararlı niteliklere sahip olduğunu ve özellikle mide bağırsak sağlığını korumaya yardımcı olduğunu belirtti.







Pınar Kural Enç'in bamyanın yararları hakkında verdiği bilgiler şöyle :



-Bamya suyu emmeye yardımcı olur ve aşırı kolesterol, metabolik toksinler ve aşırı safrayı yakalayıp dışkı yoluyla dışarı atar.



-İçeriğindeki büyük su yüzdesi kabızlık, gaz, şişkinlik ve mide problemlerini önler.



-Bamya kilo vermek isteyenler için çok uygun bir sebzedir.



-Bamya genellikle kısık ateşte pişirildiğinden besin değerleri korunur. Yüksek ısı nedeniyle faydalarını kaybetmemiş olur.



-Saçınıza hacim kazandırmak için bamyadan faydalanabilirsiniz. Yatay dilimlenmiş bamyaları, sümüksü olana kadar kaynatın. Soğumasını bekleyin, bir kaç damla limon ekleyin ve son durulamada bu suyu kullanın. Bu saçınıza canlılık ve hacim kazandıracaktır.



-Bamyadaki lifler, kan şekeri düzeylerinin korunmasını ve ince bağırsakta emiliminin düzenlenmesinde yardımcı olur.



-Bamya probiyotikler olarak bilinen iyi bakterilerin yayılmasını kolaylaştırır. Bu bakteriler ince bağırsakta yoğurt ile çoğalanlara benzerdir ve B vitamini kompleksinin sentezlenmesine yardım eder.



-Bamya sivilceleri önlemeye yardımcı olur ve pürüzsüz bir cilt sağlar.



-Bamya tohumlarında bulunan protein ve yağ, yüksek kaliteli bitkisel proteinin iyi bir kaynağıdır. Triptofan, sistin ve diğer kükürt amino asitleri gibi amino asitler açısından zengindir.



-Bağırsak hastalığının tedavi edilmesi, ülserlerin iyileşmesi ve sindirim sisteminin yatıştırılmasına yardımcı olan bamya, aynı zamanda çok iyi bir müshildir.



-Bamya yaz sıcakları ve güneş çarpmaları için çok iyidir.



-Ateroskleroz ve astım için iyi gelen bamya, ayrıca diyabetin önlenmesinde yardımcı olabilir.







Bamya Seçmenin İpuçları:



Bazen kötü kalitedeki bamyalar yemek pişirmeyi zorlaştırabilir ve yemeğin tadını bozabilir bu nedenle iyi bamyaları seçmek önemlidir.



*Her zaman gevrek ve olgunlaşmamış olan bamyaları tercih edin.



*Küçük bamyalar daha yumuşak ve lezzetlidir.



*Büyük bamyalardan kaçının ve koyu yeşil renkli olanlarını tercih edin.



*Fazla olgunlaşmış bamyalarda kaçınmanız gereken kesikler veya lekeler vardır.



*Bamyayı buzdolabında 2 gün boyunca saklayabilirsiniz, bu süreden sonra besin değerleri azalmaya başlar.







Yani olgunlaşmamış, gevrek, küçük ve koyu renkli bamyaları seçip düzenli şekilde tüketirseniz yukarıda bahsedilen bamyanın tüm faydalarından yarar sağlayabilirsiniz.