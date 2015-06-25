

YENİ sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta defansa takviye için arayışlar sürüyor. Tomas Sivok ile yolları ayıran, Ersan Gülüm için ise Çin'in Shandong Luneng takımından gelen teklifi değerlendirmeye alan siyah-beyazlılar, stoper için 3 isim üstünde yoğunlaştı.







LİSTEDE ilk sırada yer alan Bakary Kone için kulübü Lyon'a 1.5 milyon Euro bonservis bedeli teklif eden Kartal'a Fransız ekibinden olumlu yanıt gelirken Burkina Faso'lu oyuncu da bu transfere sıcak bakıyor. Gündemdeki diğer bir isim olan Ron Vlaar'ın ise Aston Villa'dan ayrılmış olması 30 yaşındaki oyuncuyu cazip kılarken Hollandalı'nın imza parası ile 3 milyon Euro civarında ücret talep etmesi görüşmeleri tıkadı.







TEKNİK direktör Şenol Güneş'in isteğiyle Bursa'dan eski öğrencisi olan Serdar Aziz için yeşil-beyazlı yönetimle temas kurulsa da Timsah'ın bu oyuncuyu kadroda tutmak istemesi nedeniyle transfer şimdilik askıya alındı.