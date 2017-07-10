Gündüz Vakti Minibüsü Durdurup 1 Milyon Doları Çaldılar! Büyük Soygun Kamerada!
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GÜNDÜZ VAKTİ MİNİBÜSÜ DURDURUP 1 MİLYON DOLARI ÇALDILAR! BÜYÜK SOYGUN KAMERADA!


Gündüz Vakti Minibüsü Durdurup 1 Milyon Doları Çaldılar! Büyük Soygun Kamerada!
Tarih : 10 Temmuz 2017, 21:50
Puan Ver : Gündüz Vakti Minibüsü Durdurup 1 Milyon Doları Çaldılar! Büyük Soygun Kamerada!(6/10)2

Akılalmaz soygun, Fatih, Vatan Caddesi Bayrampaşa kavşağında meydana geldi. Minibüsü durdurup parayı çalan silahlı soyguncuları aranıyor.

MİNİBÜSÜ DURDURUP SÜRÜCÜYE SALDIRDILAR

Bir ihracat firmasına ait 1 milyon doları taşıyan minibüs, silahlı 6 kişi tarafından Vatan Caddesi üzerinde durduruldu. Soygunculardan 3'ü sürücüyü etkisiz hale getirirken, 3 kişi ise aracın diğer kapısına yöneldi.

1 MİLYON DOLARI ÇALIP MİNİBÜSÜN TEKERİNİ PATLATTILAR

Araçta bulunan 1 milyon doları alan soyguncular, daha sonra kendi araçlarına yöneldi. Bu sırada soygunculardan motosikletli olan kişi, elindeki bıçakla minibüsün tekerini patlattı.

POLİS SOYGUNCULARI ARIYOR

Kayıplara karışan soyguncuların yakalanması için çalışma başlatılırken, yaşanan olay ise başka bir aracın kamerasına yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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