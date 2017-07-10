Akılalmaz soygun, Fatih, Vatan Caddesi Bayrampaşa kavşağında meydana geldi. Minibüsü durdurup parayı çalan silahlı soyguncuları aranıyor.

MİNİBÜSÜ DURDURUP SÜRÜCÜYE SALDIRDILAR

Bir ihracat firmasına ait 1 milyon doları taşıyan minibüs, silahlı 6 kişi tarafından Vatan Caddesi üzerinde durduruldu. Soygunculardan 3'ü sürücüyü etkisiz hale getirirken, 3 kişi ise aracın diğer kapısına yöneldi.

1 MİLYON DOLARI ÇALIP MİNİBÜSÜN TEKERİNİ PATLATTILAR

Araçta bulunan 1 milyon doları alan soyguncular, daha sonra kendi araçlarına yöneldi. Bu sırada soygunculardan motosikletli olan kişi, elindeki bıçakla minibüsün tekerini patlattı.

POLİS SOYGUNCULARI ARIYOR

Kayıplara karışan soyguncuların yakalanması için çalışma başlatılırken, yaşanan olay ise başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaynak: haberinburada