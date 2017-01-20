

Daha önceden şehrin merkezinde bulunan Anıtpark'ta fuhuş pazarlığı yapan hayat kadınları, alınan tedbirlerden dolayı burada pazarlık yapamıyor. Boş durmayan hayat kadınları, bu sefer de şehrin en çok kullanılan meydanı yeni yerleri olarak seçtiler.



Hayat kadınları, telefon numaralarını yazdıkları küçük kağıtları meydanda banklarda oturan adamların yanlarına gelerek onlarla veriyor. Bazı vatandaşlar durumdan rahatsız olup hayat kadınlarının yanından uzaklaşırken bazı vatandaşlar ise hayat kadınlarıyla konuşmaya devam ediyor. Hayat kadını ve müşterileri arasında geçen konuşmalar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Hayat kadını, konuşmasında başka kadınlara da bu işi yapması yönünde uyarılarda bulunduğunu anlatarak bazı adamlarla argo sözlerle konuşuyor.







Polis tarafından sık sık gözaltına alınan bu kadınlar, para karşılığı fuhuş yapmak ve fuhşa aracılık etmekten haklarında işlem yapılıyor.







kaynak:milliyet