Hırsızlar, Fatih'teki ünlü Mercan yokuşunda cirit atıyor. Bölgedeki esnaftan canı yanmayan yok. Bir çok hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. O görüntülerden birinde hırsızlıların cesareti pes dedirtti. Kamera kayıtlarına yansıyan hırsızlık, güpe gündüz dükkan açıkken gerçekleştirildi. İki kişi kapıdaki dükkan sahibini oyalarken, üçüncü kişi içeri girip kasadaki parayı aldı.

52 YILLIK ESNAFA TUZAĞA DÜŞTÜ

Aynı yerde 52 yıldır esnaflık yapan Mehmet Şanlı'nın 3 kişilik çetenin tuzağına düştüğü hırsızlık güvenlik kamerasına yansıyor. Şanlı'nın yanına önce bir kişi adres sorma bahanesiyle yanaşıyor. Israrla ve uzatarak adres soruyor. Şanlı'yı isteği yöne çekemeyince bu kez devreye ikinci kiş giriyor. 67 yaşındaki Mehmet Şanlı'nın tanıdığı biri gibi davranıyor, tokalaşıp hal hatır soruyor.

"SEN KİMİN OĞLUSUN" DEDİM

Ve sıra çetenin 3 numarasında.. Dükkana sızıyor, kasaya yöneliyor ve kasadaki 3 bin TL'lik dövizi alıp elini kolunu sallayarak dükkanı terkediyor. Dükkanın soyulduğunu çok sonra kasadaki paranın yokluğundan ve kamera görüntülerinden anladığını söyleyen Mehmet Şanlı o anları, " Elimi tuttu. 'Sen kimin oğlusun' dedim. 'Hacının oğluyum' dedi. O arada bir tanesi girmiş içeriye. O arada giriyor. Alıyor parayı. Biz burda 52 senelik esnafız. İki tane gözcü var. Biz de o arada kapılmışız"dedi. Hırsızların bu cesaretini yakalandıkları gün serbest bırakılmalarına bağlayan Şanlı bu görüşünde yalnız değil.

AKIMA KAPILIP ÇARPILDI AMA HIRSIZLIKTAN VAZGEÇMEDİ

Aynı sokakta bir başka hırsızlık olayı da dün yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlıkta, uyuşturucu bağımlısı olduğu anlaşılan şapkalı bir genç keşif yapıyor. Pazar sabahının tenhalığını fırsat bilen hırsız, gözüne kestirdiği bir dükkanın önce camını söküyor. Camı sökerken elinden hafifçe yaralansa da vazgeçmiyor. Çok sonra kendisini görüntüleyen kamerayı fark edip kablosunu kesiyor. Keserken yanlışlıkla elektrik kablosuna temas eden hırsız akıma kapılıp çarpılıyor, yere düşüyor ama düştüğü yerden kalkıp işine devam ediyor. Aynı kişi yine aynı yerde ama bu kez yanında 3 kişi daha var ve maskeliler.. Tamamı maskeli hırsızlar aynı handa bulunan iki dükkanı da soyup izlerini kaybettiriyor.

ESNAF POLİSİN İLGİSİZLİĞİNDEN ŞİKAYETÇİ

Dükkanı soyulanlardan biri Emin Nom. Kasadaki 2 bin TL değerindeki dövizi çalınan Nom, "Bu ilk defa olmuyor. Buralarda her hafta bu tip olaylar oluyor"diyerek polisin ilgisizliğinden şikayet etti.

EVİMİZDE TEDİRGİNİZ

"Televizyoncular bile polisten daha önce geliyor" diyerek şikayetini dile getiren bir başka esnaf da," Evimize gittiğimizde rahat değiliz. Acaba ne zaman haber gelecek diye tedirginiz." dedi.

ESNAF SAHİPSİZ

Bir başka esnaf, "Bütün sokakta hırsız girmeyen dükkan yok. Hırsızı yakaladığımızda tokat vursak daha fazla ceza çekiyoruz. Hırsızlara hiç ceza yok. En çok bıktığımız, hırsızlar yakalansa bile yarın serbestler"şeklinde dile getirdi. Emniyet Genel Müdürlüğüne hırsızlıkla ilgili yazı yazdığını söyleyen bir esnaf da, " Hiçbir cevap alamadık. Ana caddede hırsızlık oluyor. Üç tane han soyuluyor. Sahipsiz bir sokak, sahipsiz bir esnaf. Lütfen yetkililer bu millete sahip çıksın"dedi.

Kaynak: haberinburada