

Aşk hayatlarında aradığı mutluluğu bulamayan Ozan Güven ile Nazlı Özçelik'in gizli aşk yaşadığı iddiası, ikilinin Emirgan Gizli Kalsın'da el ele eğlenmesi ve birbirlerini sosyal medyada takibe almasıyla ortaya çıktı. İlk olarak 3 Aralık'ta gerçekleşen GQ Türkiye ‘Men of The Year 2015' ödül töreni gecesinde yakınlaştıkları iddia edilen Güven ile Çelik'in aşklarının kanıtı olarak ise Darüşşafaka Doğuş Basketbol takımının, Turkish Airlines Euroleague'de Top 16'ya çıktığı Volkswagen Arena'da gerçekleşen zafer maçını birlikte izlemesi gösteriliyor. İkilinin bu maçta çocuklarını da bir araya getirmesi dikkatlerden kaçmadı. Ozan Güven oğlu Ali, Nazlı Çelik ise kzı Kayra ile maç heyecanını birlikte yaşamıştı.