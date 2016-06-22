

1 Kasım seçimleri sonrası yaşanan kongre süreçleriyle ilgili rahatsızlığını zaman zaman üstü örtülü olarak dile getiren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Oktay Vural, sürpriz bir kararla bu görevinden istifa etti.







Odasını toplamaya başlayan Vural'ın görevinden ayrılacağını açıklamasının ardından hazırladığı dilekçeyi TBMM Başkanlığı'na vereceği öğrenildi. Vural'ın birkaç gündür istifa edeceği konuşuluyordu. Vural'ın, MHP lideri Devlet Bahçeli ile ‘kırgınlık' yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti.







MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, grup başkanvekilliği görevinden ayrılma kararını dün partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ilettiğini açıkladı.



BAHÇELİ'YE DESTEK DEKLARASYONUNA İMZA VERMEMİŞTİ







Türkiye'de 1 Kasım genel seçimlerinden sonra siyasi partiler içerisinde en büyük tartışma MHP içerisinde yaşandı. Parti için muhalefet ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında sert tartışmalar yaşandı. Bu süreçte zaman zaman MHP Grup Başkanvekilli ve İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın da istifa edeceği gündeme geldi. Bu iddialar konusunda Vural sessizliğini korurken, Devlet Bahçeli bir sorun bulunmadığını, partinin karıştırılmak istendiğini söyledi.



Kurultay 18 Mart 2018'dir” başlıklı deklarasyona imza atmadığı için genel merkezle arasında iplerin koptuğu iddia edilmişti. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'ın aslında “grup başkanvekilliği görevinden istifa etmeye hazırlandığı” ancak Bahçeli'nin övücü sözü üzerine bir süreliğine vazgeçtiği iddia edilmişti. Vural'ın yakın çevresine "Süreç böyle gitmez. En başından kurultay yapılmalıydı. MHP diye bir parti kalmadı. Parti çok yıprandı ve yıpranmaya da devam ediyor. O yüzden testi kırıldı, geri dönüş yok” dediği iddia edilmişti.







“Bir karar aldım ancak bu noktada Genel Başkan'ın tutumu kararı netleştirecek” dediği de ileri sürülmüştü. Vural günlerde bu sözleri söylemediği şöyle yalanlamıştı: "Böyle bir şey olamaz. Bu sözleri söylediğimi ifade edenler bölücülerdir"