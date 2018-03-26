GÜNDEM OLAN UBER SÜRÜCÜSÜ: DÖVMEDİM, AYAĞI TAKILIP DÜŞTÜ
İstanbul'da bir UBER şoförünün kadın yolcuyu dövüp yola attığı iddia edilmişti. İfadesi ortaya çıkan sürücü "Dövmedim. Araçtan inerken ayağı takılıp düştü" dedi.
İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için UBER aracıyla seyahat eden Birgül Ekinci'yi dövdüğü iddia edilen sürücü M.Ü.'nün polis merkezindeki ifadesi ortaya çıktı.
Küçükçekmece Adliyesi'nde dün sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.Ü.'nün ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:
"TAKSİCİDEN ÇEKİNDİĞİM İÇİN GİTTİM"
Basın Ekspres yolu havalimanı istikametinde seyir haldeyken kadının hakaretlerine dayanamayıp aracı sağa çektim. Bu şekilde yola devam edemeyeceğimi söyledim. Diğer kadın araçtan inerek taksi çağırdı. Bu esnada Birgül isimli kişi de araçtan ineceği sırada ayağı takılarak yere düştü. Düştüğü anı görmedim. Bu sırada taksi sürücüsü bana 'UBER misin?' diye sordu. Ben de 'Evet' dedim. Taksi sürücüsünden çekindiğim için araca binerek yola devam ettim. Bu esnada kadınlar taksiye binmişlerdi. Kadından kesinlikle para almadım. UBER uygulamasında Avrupa yakasından neresinden olursa olsun Atatürk Havalimanı'nın fiyatı 100 TL'dir. Ancak yoğunluk olduğu zaman fiyat artabiliyor. Bu fiyat artışını da müşteri görür ve bu şekilde kabul eder. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.
Kaynak: haberinburada
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