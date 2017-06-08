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günde bir bardak kabak çekirdeği…

GÜNDE BİR BARDAK KABAK ÇEKİRDEĞİ…

Folik asit ve çinko zengini kabak çekirdeği birçok hastalıkla mücadele ederken, aşk hayatına da katkı sağlıyor. Cinsel isteği artırıyor, çiftlere mutluluk getiriyor...

Tarih : 08 Haziran 2017, 11:11
Puan Ver : Günde Bir Bardak Kabak Çekirdeği…(10/10)12


Prostat başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen kabak çekirdeği cinsel yaşamda da yüzleri güldürüyor.



Düzenli olarak kabak çekirdeği tüketen erkekler, cinsel sorun yaşamıyor. İçerdiği folik asit ve çinko sayesinde kabak çekirdeği cinsel verimi artırıyor.



Bir bardak kabak çekirdeği günlük çinko, demir ve E vitamini ihtiyacımızın tamamını, yarım bardak kabak çekirdeği ise günlük magnezyum ihtiyacının tamamını karşılıyor. Fazla kabak çekirdeği yemenin şişmanlatacağı uyarısı yapan uzmanlar bu lezzetli kuruyemişin sağlığa faydalarını şöyle anlatıyor...



Kalın bağırsak kanseri riskini azaltıyor. Ayrıca içerdiği E vitamini ile hücre zarının bozulmasını önlüyor.



Bağırsak kurdu düşürücüdür. Prostat büyümesini önlüyor. İdrar yollarına iyi geliyor. İçeriği nde bulunan E vitamini yaşlanmayı geciktiriyor. Ayrıca yaşlılık döneminde de gençlik yıllarındaki gibi zindelik veriyor... Kabızlık sorununu gideriyor...



 



kaynak:sabah



 



 








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