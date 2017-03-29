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günde bir adet yumurta...

GÜNDE BİR ADET YUMURTA...

Uzmanlar, yumurtayı ister haşlayıp tüketin ister kızartın ama muhakkak günde bir adet yumurta tüketin diyerek yumurtanın faydalarını bir kez daha vurguluyor.İşte her gün bir adet yumurta tüketmenin vücudunuza sağladığı faydalar…

Tarih : 29 Mart 2017, 13:16
Puan Ver : Günde Bir Adet Yumurta...(7/10)7


Vücut fonksiyonlarını iyi bir şekilde yerine getirir



Vücut tek başına ürettiği 11 amino asit sayesinde diğer işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmek için ekstra olarak amino asite ihtiyaç duyar. Günde bir adet yumurta tüketerek geriye kalan amino asit miktarını karşılayabilirsiniz.



Kemikleri güçlendirir



Yumurtada, kemik erimesini önleyen ve kemiklerinizi güçlendiren kalsiyum bulunur. Ayrıca yumurtada bulunan D vitamini vücuttaki kalsiyum dengesini sağlayarak dişlerinizin de gelişmesini sağlar.



 



kaynak:sabah






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