Yeni çalışmalar, gün içinde alınan yetersiz ve kalitesiz uykunun, metabolik sendrom riskini artırdığını ve bu kişilerde kalp-damar hastalıkları ve inmeye bağlı ölüm riskinin yükseldiğini ortaya koydu



İsveç ve ABD'li bilim insanlarınca yürütülen iki ayrı çalışma, gün içinde alınan yetersiz ve kalitesiz uykunun, metabolik sendrom riskini artırdığını ve bu kişilerde kalp-damar hastalıkları ve inmeye bağlı ölüm riskinin yükseldiğini ortaya koydu.



İsveç'te yapılan ve sonuçları Avrupa Endokrinoloji Kongresi'nde sunulan çalışma, kaliteli uykunun metabolik sendrom ve hormonlar üzerindeki olumlu etkisi olduğu; ABD'de yürütülen ve Amerikan Kalp Birliği dergisinde yayımlanan araştırma da metabolik sendromu bulanan günde 6 saatten az uyuyanlarda, metabolik sendromu bulunmayanlara göre, kalp hastalığı ve inmeye bağlı ölüm riskinin 2,1 herhangi bir nedene bağlı ölüm riskinin ise 2 kat arttığını gösterdi.







kaynak:habertürk