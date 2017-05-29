GÜNDE 6 SAATTEN AZ UYUMAK BEYNİ BİTİRİYOR!
Sağlıklı bir hayat için doğru beslenme kadar uyku da büyük önem taşıyor.
Günde 6 saatten az uyumak beyni bitiriyor. İtalyan uzmanların yaptıkları son çalışmada yetersiz uykunun beyni zayıflattığı, hücreleri öldürdüğü, bu durumun da Alzheimer'e neden olduğu anlaşıldı. Uzmanlar yetersiz uykunun aynı zamanda kalp krizi riskini artırdığını, metabolik sendrom hastalarında hayati risk taşıdığını, diyabet, tansiyon ve obeziteye de davetiye çıkardığını vurguluyor.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar