Sağlıklı bir hayat için doğru beslenme kadar uyku da büyük önem taşıyor.



Günde 6 saatten az uyumak beyni bitiriyor. İtalyan uzmanların yaptıkları son çalışmada yetersiz uykunun beyni zayıflattığı, hücreleri öldürdüğü, bu durumun da Alzheimer'e neden olduğu anlaşıldı. Uzmanlar yetersiz uykunun aynı zamanda kalp krizi riskini artırdığını, metabolik sendrom hastalarında hayati risk taşıdığını, diyabet, tansiyon ve obeziteye de davetiye çıkardığını vurguluyor.







kaynak:sabah