Tuz yeme alışkanlığı yıllar sonra başta kalp, böbrek, pankreas hastalıkları olmak üzere obezite ve diyabet gibi diğer kronik hastalıkları beraberinde getiriyor



Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği'nce yürütülerek en son 2012'de çalışma sonuçları paylaşılan SALTÜRK çalışması verilerine göre ülkemizdeki günlük tüketilen tuz miktarı yaklaşık 15.7 gramdır.



İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Güzin Oğuz; tuz yeme alışkanlığının yıllar sonrasında ortaya çıkardığı başta kalp, böbrek, pankreas hastalıkları olmak üzere obezite ve diyabet gibi diğer kronik hastalıkları beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor. İlerleyen yıllar içerisinde geriye dönüşsüz hastalıklara yol açıyor olması kişileri bu konuda hassas davranmaktan, farkındalıktan alıkoymaktadır. Oysa hayatımızda yapacağımız ufacık bir değişiklik ile DSÖ' nün de belirttiği şekilde hayat kurtarma verilerine ulaşabilmemiz mümkündür.



GÜNLÜK 5 GRAMDAN AZ TUZ TÜKETMEK (yaklaşık 1 çay kaşığı);



* İşlenmiş hazır gıdaları azaltmak ile başlar.



* Marketlerdeki yiyeceklerden en az sodyum içerenleri seçmekle başlar.



* Kalp sağlığı riskini belirgin oranda azaltır.



* Uzun sağlıklı yaşam şansını arttırır.



* Yılda 2,5 milyon hayat kurtarır.







kaynak:habertürk