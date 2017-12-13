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Günde 470 bin TL kazanan futbolcu, maçta yokları oynuyor

GÜNDE 470 BİN TL KAZANAN FUTBOLCU, MAÇTA YOKLARI OYNUYOR

Çin Liginde günde 470 bin TL kazanan Arjantinli golcü Tevez, çıktığı 16 maçta 4 gol atarak tartışmaların odağında yer aldı.

Tarih : 13 Aralık 2017, 19:10
Puan Ver : Günde 470 Bin Tl Kazanan Futbolcu, Maçta Yokları Oynuyor(6/10)2

Son yıllarda Çin futbol takımlarının dünya yıldızlarını astronomik fiyata transfer etmesinin ardından, Asya'nın yolunu tutan ancak bekleneni veremeyen futbolcuların performansı da tartışma konusu oldu.

Futbol piyasasında eşi benzeri görülmemiş şekilde yüksek bonservis bedeli ve ve maaş ödemesi yapan Çin ekipleri, beklenen ilgi ve başarıların gelmemesi nedeniyle ekonomik olarak zor günlerden geçiyor.

Çin takımlarından Shanghai Shenhua da bu zorlukları yaşayan ekiplerden biri olurken ilk senesinde hayal kırıklığı yaratan Arjantinli golcü Carlos Tevez'in geleceği ise masaya yatırıldı.

SENEYE 31 MİLYON POUND KAZANIYOR

Ocak ayında 10,5 milyon euro bonservis bedeliyle Boca Juniors'tan transfer edilen golcü futbolcu, yıllık yaklaşık 31 milyon pound, haftalık 650 bin pound kazanıyor. Manchester United ve Juventus'ta oynadığı dönemde yıldızı parlayan Arjantinli, ilk senesinde Çin'e uyum sağlamakta zorlandı.

Shanghai ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan Tevez'in ülkesi Arjantin'e dönebileceği konuşulurken Alvaro Negredo'dan beklediği performansı alamayan Beşiktaş'ın da 33 yaşındaki futbolcu için nabız yokladığı öğrenildi.

16 MAÇTA 4 GOL ATTI

Çin takımından günlük yaklaşık olarak 472 bin lira kazanan Arjantinli futbolcu, oynadığı 16 maçta sadece 4 gol atma başarısı gösterirken Ağustos ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle de 10 gün boyunca ülkesi Arjantin'de kaldı.

Bir basın toplantısında muhabirlerin Tevez'in geleceği ile ilgili bir sorusuna yanıt veren Shenhua takım menajeri Mao Yijun, "Bu çok hassas bir konu. Bunu şu anda cevaplayamıyoruz. Tevez'in performansının beklediğimizin altında söylememiz doğal olur. Bir sakatlık yaşadı ve sezon öncesi de bizimle olamadı. Ancak antrenmanlarda ve maçlarda o en iyisini vermeye çalışıyor. Halen geleceğini tartışma halindeyiz" dedi.

Geçtiğimiz sezonu Çin Süper Ligi'nde dördüncü sırada bitiren Shanghai Shenhua ekibi, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Demba Ba'yı da kadrosunda bulunduruyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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