Tüm dünyada kadınlarda 50 ve erkeklerde 70 yaş üstündeki her 5 kişiden birinde ortaya çıkan osteoporoz (kemik erimesi) önemli bir hastalık. En ciddi komplikasyonu ise kalça, omurga ve el bileğinde kırıklara yol açabilmesi.



Kırığa bağlı ciddi ve inatçı ağrılar gelişebiliyor ve bu sorun yaşam kalitesini ciddi boyutlarda düşürebiliyor. Kafein de kalsiyum emilimini azaltarak kemik kaybına yol açıyor. Dolayısıyla günde 3 bardaktan fazla kahve ve çay tüketmeyin.



Yeşil pancar, ıspanak ve yeşil fasulye gibi sebzeler sağlıklı besleyiciler olmalarına rağmen içerdikleri okzalat nedeniyle kalsiyum emilimini bozuyorlar. Bu sebzelerin, yoğurtla birlikte tüketilmesi önerilmiyor.







kaynak:sabah