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güncel altın gram fiyatı

GÜNCEL ALTIN GRAM FİYATI

Dünkü tepetaklak olan piyasalardan en karlı çıkan altın fiyatları 25 Haziran 2016 Cumartesi gününe nasıl başladı? Altının gram fiyatı ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı'da 22 Ayar bilezik gram fiyatı ne kadar oldu? Altın Fiyatları serbest piyasada hangi fiyat aralığında işlem görüyor?

Tarih : 25 Haziran 2016, 10:17
Puan Ver : Güncel Altın Gram Fiyatı(6/10)3


Altının gram fiyatı en yüksek seviyeyi gördü. Altının TL ve ons fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. İngiltere Brexit sonuçları etkisi ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altının yükselişi piyasalarda şok etkisi yarattı.



Kapalıçarşıda şuan altının gram Türk Lirası fiyatı 125 Liradan işlem görüyor. Ons: 1320 civarında seyrediyor.



Anketlerdeki iyimserlikle hafta başından beri gözlemlenen düşüş çıkan karar ile tam anlamıyla yatırımcıları ters köşeye yatırdı.



İngiltere'deki referandumdan çıkan Brexit sonucunun piyasalarda neden olduğu şok etkisi ile Altının gram fiyatı, 130,4 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.



Ons altın, Brexit kararının ardından yatırımcıların risksiz varlıklara yönelmesi ile sert bir şekilde yükselişe geçerek 1.358 doları görmesinin ardından kazançlarının bir kısmını geri vererek saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 4,9 artışla 1.318 dolar seviyelerinde dengelendi.








Etiketler: Güncel  Altın  Gram  Fiyatı    haber

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