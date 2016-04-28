

İpekyolu İlçesi Doğu Caddesi üzerinde rögar kapağının altına döşene el yapımı patlayıcı, polis aracının geçişinden sonra PKK'lı teröristler tarafından infilak ettirildi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, patlamanın tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı. Patlama ardından çevrede bulunan ev ve iş yerlerinde büyük hasar meydana geldi.