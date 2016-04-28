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GÜN AĞARDI, VAN'DAKİ PATLAMANIN TAHRİBATI ORTAYA ÇIKTI


GÜN AĞARDI, VAN'DAKİ PATLAMANIN TAHRİBATI ORTAYA ÇIKTI
Tarih : 28 Nisan 2016, 11:21
Puan Ver : Gün Ağardı, Van'daki Patlamanın Tahribatı Ortaya Çıktı(7/10)8


İpekyolu İlçesi Doğu Caddesi üzerinde rögar kapağının altına döşene el yapımı patlayıcı, polis aracının geçişinden sonra PKK'lı teröristler tarafından infilak ettirildi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, patlamanın tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı. Patlama ardından çevrede bulunan ev ve iş yerlerinde büyük hasar meydana geldi.








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