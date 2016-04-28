GÜN AĞARDI, VAN'DAKİ PATLAMANIN TAHRİBATI ORTAYA ÇIKTI
İpekyolu İlçesi Doğu Caddesi üzerinde rögar kapağının altına döşene el yapımı patlayıcı, polis aracının geçişinden sonra PKK'lı teröristler tarafından infilak ettirildi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, patlamanın tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı. Patlama ardından çevrede bulunan ev ve iş yerlerinde büyük hasar meydana geldi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar