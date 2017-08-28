Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, gümrüklerde daha modern kapılar inşa etmek için çalışmaları hızlandırdıklarını belirterek, "Sadece fiziki anlamda değil mevzuat açısından da gümrükleri tarıyoruz, gümrük mevzuatını da sadeleştirerek özellikle mevzuat açısından sıkıntı veren gereksiz işlemleri de yakında kaldıracağız. Onun da müjdesini vatandaşlarımızla paylaşacağız" diye konuştu.

"KAPASİTESİ İKİ KAT ARTIYOR"

Bakan Tüfenkci yaptığı açıklamada Edirne'de Bulgaristan sınırında bulunan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın son durumuna ilişkin bilgi verdi. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nı yıkıp yeniden yapmaya başladıklarını kaydeden Tüfenkci, "İhalesi bitti şimdi bir kısım inşaat sökülüyor. Hem aynı Sarp Sınır Kapısı'ndaki gibi bir yandan hizmetler devam edecek bir yandan da inşaatı sürecek. Modern bir kapı oluyor. Kapasitesi iki katından fazla artıyor hem de tek durak projesi esasında projelendirildiği için gümrüklerde kapılarda bekleme süreleri çok azalıyor" diye konuştu.

1 MİLYON ARACA HİZMET

Edinilen bilgiye göre, Hamzabeyli Sınır Kapısı şu an yıllık 1 milyon yolcu ile birlikte 250 bini TIR olmak üzere toplam 450 bin araca hizmet veriyor. Çalışmalar tamamlandığında kapasitenin de iki kat artırılarak yaklaşık 1 milyon araca hizmet verecek kapasiteye ulaşması hedefleniyor. Toplam 64 bin metrekare açık alana sahip olan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda şu an 13 bina, yolcu bölümünde 4 adet giriş - 4 adet çıkış ve TIR bölümünde de 4 adet giriş - 4 adet çıkış olmak üzere toplam 16 peron, 2 kantar ve 1 adet X - Ray araç tarama cihazı bulunuyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bin 800 metrekarelik idari bina ve 2 bin metrekarelik ticari bina bulunuyor.

TEK PENCERE, TEK DURAK

Gümrük Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı tek pencere, tek durak projesi kapsamında gümrük kapılarında sıklıkla görülen uzun kuyruklara son verilecek. Sabah'ın haberine göre, ticari faaliyette bulunanlar için geliştirilen tek pencere projesi ile kapılardaki beklemeyi azaltmak amacıyla ihracat ve ithalatla uğraşanların kapı kapı dolaşması yerine elektronik ortamda bir yerden başvurup işlemi de bir yerden sonlandırmaları sağlanacak. Proje kapsamında var olan 6 aşamalı yapı tek aşamaya inecek.

Kaynak: haberinburada