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gümrük kapılarında yeni dönem

GÜMRÜK KAPILARINDA YENİ DÖNEM

Tüfenkci, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya’da, tarihi Heidelberg kentindeki kaleyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Tarih : 04 Mayıs 2016, 17:09
Puan Ver : Gümrük Kapılarında Yeni Dönem(10/10)8


Tüfenkci, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'da, tarihi  Heidelberg kentindeki kaleyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.



Ardından beraberindeki heyetle Malatyalılar Avrupa Sosyal Yardımlaşma  Derneğini ziyaret eden Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, Almanya ziyareti  kapsamında gerçekleştirilecek toplantılardan önce Malatyalı hemşehrileriyle bir  araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.



AK Parti hükümetleri döneminde Malatya'ya ilişkin projelerin ve  yatırımların hayata geçirildiğini anımsatan Tüfenkci, özellikle sağlık ve eğitim  gibi alanlarda bu yatırımların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini dile  getirdi.



Bakan Tüfenkci, özellikle 1 Kasım'dan sonra Türkiye'de siyasi istikrar  oluştuğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:



“Siyasi istikrarla birlikte bütün dünyadaki ekonomik daralmaya rağmen  Türkiye'nin istikrarı yakalaması, istihdamı artırması, ihracatını belli bir  noktada tutması, enflasyonun düşmesi ve önümüzdeki dönem içerisinde yapısal  reformları tamamlayarak yurt dışından ciddi miktarda doğrudan yatırımı çekmesiyle  beraber Türkiye'deki yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik ciddi çalışmalar  yapıyoruz. Bütün bu çalışmalarımızın amacı Malatya ile birlikte bütün illerimizin  ulusal refah pastasından daha fazla pay almasını sağlamaktır.“








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