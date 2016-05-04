

Tüfenkci, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'da, tarihi Heidelberg kentindeki kaleyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.







Ardından beraberindeki heyetle Malatyalılar Avrupa Sosyal Yardımlaşma Derneğini ziyaret eden Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, Almanya ziyareti kapsamında gerçekleştirilecek toplantılardan önce Malatyalı hemşehrileriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.







AK Parti hükümetleri döneminde Malatya'ya ilişkin projelerin ve yatırımların hayata geçirildiğini anımsatan Tüfenkci, özellikle sağlık ve eğitim gibi alanlarda bu yatırımların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini dile getirdi.







Bakan Tüfenkci, özellikle 1 Kasım'dan sonra Türkiye'de siyasi istikrar oluştuğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:







“Siyasi istikrarla birlikte bütün dünyadaki ekonomik daralmaya rağmen Türkiye'nin istikrarı yakalaması, istihdamı artırması, ihracatını belli bir noktada tutması, enflasyonun düşmesi ve önümüzdeki dönem içerisinde yapısal reformları tamamlayarak yurt dışından ciddi miktarda doğrudan yatırımı çekmesiyle beraber Türkiye'deki yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bütün bu çalışmalarımızın amacı Malatya ile birlikte bütün illerimizin ulusal refah pastasından daha fazla pay almasını sağlamaktır.“