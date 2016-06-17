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gümrük kapıları gurbetçileri karşılamaya hazır

GÜMRÜK KAPILARI GURBETÇİLERİ KARŞILAMAYA HAZIR

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, gerek personel takviyesi gerek risk analizleri gerekse sistemlerde yapılan iyileştirmelerle gurbetçilerin sorunsuz bir şekilde Türkiye'ye girişlerini sağlamak için hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Tarih : 17 Haziran 2016, 14:00
Puan Ver : Gümrük Kapıları Gurbetçileri Karşılamaya Hazır(5/10)6


Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı olarak bütün sektörlerle iç içe olmaya çalıştıklarını, inovasyona  ağırlık verip, işlem sürelerini azalttıklarını belirtti.

Gümrük çalışanlarının aşkla, şevkle görevlerini yaptığını dile getiren  Tüfenkci, personelin yaz aylarında da aynı hassasiyetle görevlerini  sürdüreceklerini söyledi.



Yaz aylarında gurbetçilerin Türkiye'ye girişlerinde yoğunluk  yaşandığına işaret eden Tüfenkci, "Yaz aylarının gelmesiyle özellikle Trakya'dan  ülkemize ciddi anlamda gurbetçi akını oluyor, girişler oluyor. Bununla ilgili  gerek Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak gerek personel takviyesi gerek risk  analizleriyle gerekse sistemlerde yapılan iyileştirmelerle biz vatandaşlarımızın  sorunsuz bir şekilde Türkiye'ye girişlerini sağlamak için hazırlıklarımızı  tamamlamış durumdayız." diye konuştu.



GURBETÇİLERE TAVSİYELER



Gurbetçilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Tüfenkci, şöyle devam etti: "Vatandaşlarımızın yola çıkmadan önce gerek konsoloslukların gerekse  Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sitesine göz atmalarında fayda var. Orada  özellikle yolcuların beraberinde getirecekleri eşyalarla ilgili açıklamalarımız  var. Araçlarla ilgili olarak yapılan yeni düzenlemeyle, 185 günlük dışarda ikamet  etme şartı getiriliyor. Orada vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu hususlara  dikkat etmeleri gerekir. Yurt içine geldiklerinde 6 ay sonra çıkış yaptıklarında  araçlarının ona göre çıkışlarının düzenlenmesi gerekiyor. Yine elektronik eşyalar  noktasında birtakım kısıtlamalar mevcut. Onlara da dikkat etmeleri  gerekiyor."



Bakan Tüfenkci, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı olarak, gurbetçilerin seyahatlerini ve konaklamalarını kolaylaştırarak  akrabalarıyla hasret gidermelerini sağlamak için 7 gün 24 saat hizmet  vereceklerini de sözlerine ekledi.








Etiketler: Gümrük  Kapıları  Gurbetçileri  Karşılamaya  Hazır    haber

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