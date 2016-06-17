

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak bütün sektörlerle iç içe olmaya çalıştıklarını, inovasyona ağırlık verip, işlem sürelerini azalttıklarını belirtti.



Gümrük çalışanlarının aşkla, şevkle görevlerini yaptığını dile getiren Tüfenkci, personelin yaz aylarında da aynı hassasiyetle görevlerini sürdüreceklerini söyledi.







Yaz aylarında gurbetçilerin Türkiye'ye girişlerinde yoğunluk yaşandığına işaret eden Tüfenkci, "Yaz aylarının gelmesiyle özellikle Trakya'dan ülkemize ciddi anlamda gurbetçi akını oluyor, girişler oluyor. Bununla ilgili gerek Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak gerek personel takviyesi gerek risk analizleriyle gerekse sistemlerde yapılan iyileştirmelerle biz vatandaşlarımızın sorunsuz bir şekilde Türkiye'ye girişlerini sağlamak için hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız." diye konuştu.







GURBETÇİLERE TAVSİYELER







Gurbetçilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Tüfenkci, şöyle devam etti: "Vatandaşlarımızın yola çıkmadan önce gerek konsoloslukların gerekse Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sitesine göz atmalarında fayda var. Orada özellikle yolcuların beraberinde getirecekleri eşyalarla ilgili açıklamalarımız var. Araçlarla ilgili olarak yapılan yeni düzenlemeyle, 185 günlük dışarda ikamet etme şartı getiriliyor. Orada vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu hususlara dikkat etmeleri gerekir. Yurt içine geldiklerinde 6 ay sonra çıkış yaptıklarında araçlarının ona göre çıkışlarının düzenlenmesi gerekiyor. Yine elektronik eşyalar noktasında birtakım kısıtlamalar mevcut. Onlara da dikkat etmeleri gerekiyor."







Bakan Tüfenkci, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak, gurbetçilerin seyahatlerini ve konaklamalarını kolaylaştırarak akrabalarıyla hasret gidermelerini sağlamak için 7 gün 24 saat hizmet vereceklerini de sözlerine ekledi.