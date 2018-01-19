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Gümrük Bakanlığı, 11 Saadet Zinciri Firması Hakkında Soruşturma Başlattı

GÜMRÜK BAKANLIĞI, 11 SAADET ZİNCİRİ FİRMASI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Çiftlik Bank'ta yaşanan sıkıntının ardından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, saadet zinciri mantığıyla çalışan 11 firma hakkında inceleme başlattı.

Tarih : 19 Ocak 2018, 02:10
Puan Ver : Gümrük Bakanlığı, 11 Saadet Zinciri Firması Hakkında Soruşturma Başlattı(10/10)6

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, uzun süredir Bakanlık markajında olan Çiftlik Bank'a benzer 11 organizasyonun daha olduğunu söyledi. Bu şirketlerle ilgili de inceleme başlatıldığını söyleyen Bakan Tüfenkci, "Saadet zinciri' gibi çalışıyorlar. Somut mal alım-satımı olmadan yüksek kar vaadiyle bir anlamda kandırarak insanları sisteme dahil ediyorlar. 3-4 ay ödeme yapıyorlar. Ondan sonra gerekçeler öne sürerek ödeme yapamayınca ortadan kayboluyorlar" dedi.

"SAADET ZİNCİRİ GİBİ ÇALIŞIYORLAR"

Bakan Tüfenkci, Çiftlik Bank benzeri bu 11 organizasyonu da müfettişlerin incelediğini belirterek bunların İzmir, Konya, İstanbul, Ankara gibi şehirlerde olduğunu söyledi. Tüfenkci, "Saadet zinciri' gibi çalışıyorlar. Somut mal alım-satımı olmadan yüksek kar vaadiyle bir anlamda kandırarak insanları sisteme dahil ediyorlar. 3-4 ay ödeme yapıyorlar. Ondan sonra gerekçeler öne sürerek ödeme yapamayınca ortadan kayboluyorlar" ifadelerini kullandı. Tüfenkci, konuyla ilgili 11 müfettişin çalıştığını söyledi.

"VATANDAŞ DİKKATLİ OLMALI"

Vatandaşa bu tip organizasyonlarla ilgili uyarılarda da bulunan Tüfenkci, "Vatandaşlarımızın gerçek mal alım satımı olmayan organizasyonlara karşı dikkatli olmalarını istiyoruz. Belli bir süre gidiyor, sonra bu işe dahil olanların mağdur olduğunu görüyoruz. Vatandaşların bu tarz durumları iyi incelemeleri gerekiyor" dedi.

11 ŞİRKET İÇİNDE KİMLER VAR

Edinilen bilgilere göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gelen şikayetler çerçevesinde Çiftlik Bank uygulamasına benzer faaliyette bulunmaları nedeniyle, piramit satış sistemi olarak nitelendirilen şüpheli ticari işlemleri bulunan 11 şirket şöyle:

"Çılgın Tavuklar, Maden.İm, Çiftlikmania, Ukash İnternet Hizmetleri Limited Şirketi, Skp Teknoloji Sanal Market Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Cashçiftlik, Elit Çiftlik, Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Çiftlikshop, Bizim Tavuklar, Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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