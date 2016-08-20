GÜMRÜK BAKANI: EL KONULAN ŞİRKETLERİ YOK ETMEYELİM
İş dünyasının geleneksel buluşma noktası CEO Club toplantısı, Vodafone Türkiye'nin sponsorluğunda Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılımıyla gerçekleşti.
İş dünyasının geleneksel buluşma noktası CEO Club toplantısı, Vodafone Türkiye'nin sponsorluğunda Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılımıyla gerçekleşti.
Toplantıda konuşan Bakan Tüfenkci, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında iş dünyasına yönelik yapılan operasyonlara değinerek, “Şirket sahipleri ferdi olarak cezalarını çeksinler, suçları varsa. Ama biz o şirketleri yok etmeyelim, batırmayalım” diye konuştu. Şirketlere yapılacak soruşturmalar için 17-25 Aralık'ın bir milat olduğunu tekrarlayan Tüfenkci, şöyle devam etti: “Eğer o kişiler şirketleri üzerinden bir finans sağlamamışlarsa asla ve asla o şirketler üzerine gitmiyoruz. Esasında bu şirketler bu ülkenin varlıklarıdır. Şirket sahipleri ferdi olarak cezalarını çeksinler. O şirketleri yaşatalım diye de genel düşüncemiz var. Bundan sonraki operasyonların bu söylediğimiz ölçüler çerçevesinde olacak.”
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