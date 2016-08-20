O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

gümrük bakanı: el konulan şirketleri yok etmeyelim

GÜMRÜK BAKANI: EL KONULAN ŞİRKETLERİ YOK ETMEYELİM

İş dünyasının geleneksel buluşma noktası CEO Club toplantısı, Vodafone Türkiye'nin sponsorluğunda Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılımıyla gerçekleşti.

Tarih : 20 Ağustos 2016, 09:18
Puan Ver : Gümrük Bakanı: El Konulan Şirketleri Yok Etmeyelim(0/10)


İş dünyasının geleneksel buluşma noktası CEO Club toplantısı, Vodafone Türkiye'nin sponsorluğunda Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılımıyla gerçekleşti.



Toplantıda konuşan Bakan Tüfenkci, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında iş dünyasına yönelik yapılan operasyonlara değinerek, “Şirket sahipleri ferdi olarak cezalarını çeksinler, suçları varsa. Ama biz o şirketleri yok etmeyelim, batırmayalım” diye konuştu. Şirketlere yapılacak soruşturmalar için 17-25 Aralık'ın bir milat olduğunu tekrarlayan Tüfenkci, şöyle devam etti: “Eğer o kişiler şirketleri üzerinden bir finans sağlamamışlarsa asla ve asla o şirketler üzerine gitmiyoruz. Esasında bu şirketler bu ülkenin varlıklarıdır. Şirket sahipleri ferdi olarak cezalarını çeksinler. O şirketleri yaşatalım diye de genel düşüncemiz var. Bundan sonraki operasyonların bu söylediğimiz ölçüler çerçevesinde olacak.”








Etiketler: Gümrük  Bakanı  El  Konulan  Şirketleri  Yok  Etmeyelim    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER