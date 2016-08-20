

İş dünyasının geleneksel buluşma noktası CEO Club toplantısı, Vodafone Türkiye'nin sponsorluğunda Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılımıyla gerçekleşti.







Toplantıda konuşan Bakan Tüfenkci, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında iş dünyasına yönelik yapılan operasyonlara değinerek, “Şirket sahipleri ferdi olarak cezalarını çeksinler, suçları varsa. Ama biz o şirketleri yok etmeyelim, batırmayalım” diye konuştu. Şirketlere yapılacak soruşturmalar için 17-25 Aralık'ın bir milat olduğunu tekrarlayan Tüfenkci, şöyle devam etti: “Eğer o kişiler şirketleri üzerinden bir finans sağlamamışlarsa asla ve asla o şirketler üzerine gitmiyoruz. Esasında bu şirketler bu ülkenin varlıklarıdır. Şirket sahipleri ferdi olarak cezalarını çeksinler. O şirketleri yaşatalım diye de genel düşüncemiz var. Bundan sonraki operasyonların bu söylediğimiz ölçüler çerçevesinde olacak.”