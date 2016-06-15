

Türkiye'nin prestij yatırımlarından biri olan ve Gülyalı ilçesinde denize inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı, ilçenin kaderini değiştirdi. Havalimanının açılışından bu yana geçen bir yılda yaklaşık 500 bin kişi yararlanırken, yatırımcılar da ilçede ve yakın alanlarda arazi almak için çalışma yapıyor. Ancak birçok yatırımcı bölgede arazi fiyatlarının oldukça yüksek olması sebebiyle yatırım yapmak konusunda çekimser kaldı.







Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz yaptığı açıklamada, havalimanı sebebiyle ilçede arazi fiyatlarının gerçek değerinden 400 kat daha fazla olduğuna dikkat çekti. Yatırımcılara yer göstermekte zorluk çektiklerini belirten Yılmaz, “İlçede arazi fiyatları yüzde 400 oranında artış gösterdi. Birçok yatırımcı hem Gülyalı belediyemize hem de Büyükşehir Belediyesi'ne ilçeden arazi almak için başvuruda bulundu ancak vatandaşlarımız arazilerini satmaya yanaşmıyor. Bu yüzden yatırımcılara yer göstermekte zorlanıyoruz” dedi.







“ARSA FİYATLARI Bağdat CADDESİ'NDEN PAHALI”







Önceki gün katıldığı iftar yemeğinde Gülyalı halkına seslenen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, “Gülyalı'daki arsa fiyatları İstanbul Bağdat Caddesi ve Ankara Kızılay Caddesi'nden daha pahalı bir hal aldı. Yer, yurt sahiplerine sesleniyorum, eğer mülkünüzü satacaksanız fiyatları makul bir seviyeye çekin. Her şeyin bir fiyatı var, Gülyalı ilçemiz bu fiyatı reel anlamda yakalasın” diye konuştu.







“BİR DÖNÜMÜNDEN 1 MİLYON LİRA İSTİYORLAR”







Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen de ilçede arsa fiyatlarının oldukça yükseldiğini ifade ederek, "İlçemizde ana yol kenarı ve havalimanını kuşbakışı gören yerlerde 1 dönüm arsadan 500 bin lira ile 1 milyon lira arasında fiyat isteniyor. Fiyatlar çok yükseldi. Birçok vatandaş fiyatların daha da artacağı beklentisinden dolayı arsalarını satmaya yanaşmıyor" ifadelerini kullandı.







GÜLYALI'DA HAREKET BAŞLADI







Öte yandan Gülyalı ilçesine yatırımların gelecek dönemde artacağını, havalimanının yanında 10 milyon lira maliyetli, 65 dönüm arazi üzerine ‘Çikolata Park' inşa edeceklerini belirten Yılmaz, "15 yıl Gülyalı'nın çöpünün döküldüğü alana biz, Türkiye'nin en güzel projelerinden birini uyguladık. Proje yüzde 60 seviyesine geldi. İçerisinde 21 adet çikolata üretim merkezi, 1 adet 300 metrekarelik restoran, bir adet 300 metrekarelik kafeterya, 3 bin kişinin aynı anda konser dinleyip düğün yapabileceği alan, bir halı saha, bir basketbol sahası ve yürüyüş alanlarıyla birlikte ‘Çikolata Park' sadece Gülyalı'da değil, Karadeniz Bölgesi'nde çok önemli bir cazibe merkezi olacak” şeklinde konuştu.