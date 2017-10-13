Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül onuruna Hilvan'da verilen yemekte davetliler için 50 koyun kesildi.

ESKİ VEKİLİN KONUĞU OLDU

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Şanlıurfa'daki temaslarının ardından kirvesi olan 22. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Bayrak'ın davetlisi olarak Hilvan ilçesine bağlı Saluca kırsal Mahallesi'ne gitti.

50 KOYUN KESİLDİ

Çok sayıda bürokratın da katıldığı davet için 50 koyunun kesildiği ve binlerce kişilik yemek hazırlandığı belirtildi. Gül, burada yaptığı konuşmada, siyasi hayatları dışında normal hayatlarının da devam ettiğini, arkadaşı Faruk Bayrak'ın daveti üzerine Şanlıurfa'ya geldiğini ifade etti.

Yemeğin ardından davetliler Abdullah Gül ile fotoğraf ektirmek için sıraya girdi.

Kaynak: haberinburada