

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 48.6 "hayır" oyuna karşılık yüzde 51.4 "evet" oyu ile kabul edildiğinin açıklanmasıyla sona eren halk oylamasının ardından sıkça dillendirilen "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yeni parti kuracak" iddiasıyla ilgili olarak "Siyasi projesi ve ekibi olmayan Abdullah Gül'ün, iktidarı eleştirmekle birlikte davasına bağlı kaldığı da başka bir gerçek. Haliyle de siyasi gücünün zirvesinde olan Erdoğan'ın karşısına, hele hele başkalarının siyasi projesiyle rakip çıkması imkânsız" dedi.







Deniz Zeyrek'in "Gül siyasete mi dönüyor?" başlığıyla yayımlanan (28 Nisan 2017) yazısı şöyle:







Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Abdullah Gül'ü partiye davet etmesinin ardından, en çok başlıktaki soruyu duyar oldum.







Hatta, dün Türkiye gazetesinde yazan meslektaşım Batuhan Yaşar'ın bu konudaki yazısını, önceki gün WhatsApp uygulaması üzerinden onlarca arkadaşımdan aldım.







O nedenle sorunun yanıtına dair bildiklerimi yazmak farz oldu.







Dikkat edin lütfen. Özellikle “tahminlerimi” ya da “yorumumu” demek yerine “bildiklerimi” dedim. Sonuçta, Gül, Ayazağa'daki makamında her gün farklı kesimlerden siyasetçilerle, bürokratlarla, gazetecilerle görüşüp sohbet ediyor ve bu görüşmelerde düşüncelerini, yol haritasını sansürsüzce paylaşıyor.







kaynak:t24