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GÜL'ÜN DANIŞMANI HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI


GÜL'ÜN DANIŞMANI HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI
Tarih : 16 Haziran 2017, 09:32
Puan Ver : Gül'ün Danışmanı Hakkında Yakalama Kararı Çıkartıldı(6/10)5


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması  kapsamında gözaltına alınan   11. Cumhurbaşkanı Gül'ün danışmanı Ayşe Yılmaz , emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye  getirildi. Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade  veren Yılmaz, tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli  kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



 Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan Yılmaz, üzerine atılı  suçlamaları kabul etmeyerek, Bank Asya'da hesabı bulunduğunu, bir kardeşinin FETÖ  soruşturması kapsamında tutuklandığını, bir kardeşinin de görevinden ihraç  edildiğini ifade etti. Eşinin, FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle OHAL kapsamında  çıkartılan KHK ile kapatılan bir vakfın yöneticisi olduğundan haberi olmadığını  savunan  Yılmaz, 1997'den beri 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanlığını  yaptığını ve halen bu görevine devam ettiğini kaydetti.Yılmaz, hakimlikteki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest  bırakıldı.



 



kaynak:milliyet








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