GÜLTEKİN AVCI TUTUKLANDI
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski cumhuriyet savcısı ve avukat Gültekin Avcı ile bir iş adamı tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin soruşturma kapsamında gözaltına aldığı Avcı ve iş adamı Turgay A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçiye mahkemeye çıkarılan Avcı ve Turgay A, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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