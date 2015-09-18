

İzmir'de gözaltına alınan avukat ve yazar Gültekin Avcı, İstanbul'a getiriliyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince Avukat ve köşe yazarı Gültekin Avcı, polis ekiplerince İzmir'de gözaltına alındı. İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gözaltında bulunan Avcı, İstanbul'a götürülmek için İzmir Adanan Menderes Havalimanı'na araç ile emniyetten çıkarıldı.