

Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak hakkında 230 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Kışanak 41 kez örgüt propogandası yapmakla suçlanıyor.







8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede Gültan Kışanak hakkında 230 yıla kadar hapis istendi.







21 sayfalık iddianamede, Kışanak "örgüt propagandası yapmak", "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek"le suçlandı.







kaynak:ntv