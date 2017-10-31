GÜLŞEN'İN BEBEK EMZİRİRKEN ÇEKİLEN FOTOĞRAFINA BEĞENİ YAĞDI
Gülşen, bebeğini emzirirken çektirdiği fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Paylaşım 3 saatte 30 bin beğeni aldı.
Şarkıcı Gülşen'in 9 aylık bebeğini emzirirken çekilen fotoğrafı Instagram'da 3 saatte 30 bin beğeni aldı.
ÇOCUĞUYLA DA YAKINDAN İLGİLENİYOR
Gülşen, 2016 ylında Ozan Çolakoğlu ile evlenmişti. İkilinin geçtiğimiz Ocak ayında Azur Benan isminde oğulları oldu.
Çocuğu olmasına rağmen sahnelere veda etmeyen Gülşen, bebeğiyle yakından ilgilenmeyi de ihmal etmiyor.30 BİN BEĞENİ ALDI
Son olarak bebeğini emzirirken çektirdiği fotoğrafı İngilizce "milk time" yani "süt zamanı" notuyla paylaşan Gülşen'in fotoğrafı 3 saat içinde 30 bin beğeni aldı.
İşte Gülşen'in binlerce beğeni alan Insagram paylaşımı:
Kaynak: haberinburada
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