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Gülşen'in Bebek Emzirirken Çekilen Fotoğrafına Beğeni Yağdı

GÜLŞEN'İN BEBEK EMZİRİRKEN ÇEKİLEN FOTOĞRAFINA BEĞENİ YAĞDI

Gülşen, bebeğini emzirirken çektirdiği fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Paylaşım 3 saatte 30 bin beğeni aldı.

Tarih : 31 Ekim 2017, 01:50
Puan Ver : Gülşen'in Bebek Emzirirken Çekilen Fotoğrafına Beğeni Yağdı(10/10)6

Şarkıcı Gülşen'in 9 aylık bebeğini emzirirken çekilen fotoğrafı Instagram'da 3 saatte 30 bin beğeni aldı.

ÇOCUĞUYLA DA YAKINDAN İLGİLENİYOR

Gülşen, 2016 ylında Ozan Çolakoğlu ile evlenmişti. İkilinin geçtiğimiz Ocak ayında Azur Benan isminde oğulları oldu.

Çocuğu olmasına rağmen sahnelere veda etmeyen Gülşen, bebeğiyle yakından ilgilenmeyi de ihmal etmiyor.30 BİN BEĞENİ ALDI

Son olarak bebeğini emzirirken çektirdiği fotoğrafı İngilizce "milk time" yani "süt zamanı" notuyla paylaşan Gülşen'in fotoğrafı 3 saat içinde 30 bin beğeni aldı.

İşte Gülşen'in binlerce beğeni alan Insagram paylaşımı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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