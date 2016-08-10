GÜLŞEN'E ÖZEL HASTANELERDEN TEKLİF YAĞIYOR
Geçtiğimiz Haziran ayında Ozan Çolakoğlu ile evlenen Gülşen'e doğumuna 3 ay kala özel hastanelerden teklif yağıyor.
2016 yılının son aylarına doğru bir erkek çocuk dünyaya getirecek olan Gülşen'e İstanbul'daki özel hastanelerden doğumu hastanelerinde yapmaları için teklif yağıyor. Yaz konserlerine devam eden ünlü anne adayından ise bu konuda ses çıkmadı.
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