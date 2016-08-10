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gülşen'e özel hastanelerden teklif yağıyor

GÜLŞEN'E ÖZEL HASTANELERDEN TEKLİF YAĞIYOR

Geçtiğimiz Haziran ayında Ozan Çolakoğlu ile evlenen Gülşen'e doğumuna 3 ay kala özel hastanelerden teklif yağıyor.

Tarih : 10 Ağustos 2016, 09:50
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2016 yılının son aylarına doğru bir erkek çocuk dünyaya getirecek olan Gülşen'e İstanbul'daki özel hastanelerden doğumu hastanelerinde yapmaları için teklif yağıyor. Yaz konserlerine devam eden ünlü anne adayından ise bu konuda ses çıkmadı.








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