GÜLŞEN'E 'ESKORT' BENZETMESİ YAPAN RTÜK ÜYESİ İHRAÇ EDİLDİ
Ünlü şarkıcı Gülşen’e klibinden dolayı ’eskort’ benzetmesi yapan Berrin Aşkın Bozkurt RTÜK’ten ihraç edildi.
Ünlü şarkıcı Gülşen'e klibinden dolayı 'eskort' benzetmesi yapan Berrin Aşkın Bozkurt RTÜK'ten ihraç edildi.
Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda ihraç edilen 29 kişinin arasında şarkıcı Gülşen'e klibinden dolayı 'eskort' benzetmesi yapan uzman Berrin Aşkın Bozkurt'un da olması dikkat çekti.
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