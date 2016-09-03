

Ünlü şarkıcı Gülşen'e klibinden dolayı 'eskort' benzetmesi yapan Berrin Aşkın Bozkurt RTÜK'ten ihraç edildi.







Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda ihraç edilen 29 kişinin arasında şarkıcı Gülşen'e klibinden dolayı 'eskort' benzetmesi yapan uzman Berrin Aşkın Bozkurt'un da olması dikkat çekti.







