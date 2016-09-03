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gülşen'e 'eskort' benzetmesi yapan rtük üyesi ihraç edildi

GÜLŞEN'E 'ESKORT' BENZETMESİ YAPAN RTÜK ÜYESİ İHRAÇ EDİLDİ

Ünlü şarkıcı Gülşen’e klibinden dolayı ’eskort’ benzetmesi yapan Berrin Aşkın Bozkurt RTÜK’ten ihraç edildi.

Tarih : 03 Eylül 2016, 10:06
Puan Ver : Gülşen'e 'eskort' Benzetmesi Yapan Rtük Üyesi İhraç Edildi(7/10)10


Ünlü şarkıcı Gülşen'e klibinden dolayı 'eskort' benzetmesi yapan Berrin Aşkın Bozkurt RTÜK'ten ihraç edildi.



Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda ihraç edilen 29 kişinin arasında şarkıcı Gülşen'e klibinden dolayı 'eskort' benzetmesi yapan uzman Berrin Aşkın Bozkurt'un da olması dikkat çekti.



 










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