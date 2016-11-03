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gülşen ve eşi doğmamış bebeklerinin hesabına 1 milyon dolar yatırdı!

GÜLŞEN VE EŞİ DOĞMAMIŞ BEBEKLERİNİN HESABINA 1 MİLYON DOLAR YATIRDI!

Gülşen, yaklaşık 1 ay sonra kucağına alacağı oğlunun geleceğini şimdiden garanti altına aldı. 40 yaşındaki popçu ve eşi Ozan Çolakoğlu, çocukları için bir bankaya 1 milyon dolar yatırdı....

Tarih : 03 Kasım 2016, 11:15
Puan Ver : Gülşen Ve Eşi Doğmamış Bebeklerinin Hesabına 1 Milyon Dolar Yatırdı!(7/10)7


Jennıfer Lopez, Beyonce ve Kim Kardashian gibi dünyaca ünlü starların çocuklarının geleceğini garanti altına almak için banka hesabı açtırma modasına Türk yıldızlar da uydu. En son Meryem Uzerli'nin kızı Lara için 2 milyon euro'luk hesap açtırdığı iddia edilmişti. Müzisyen Ozan Çolakoğlu'yla Haziran'da hayatını birleştiren ve oğlunu kucağına almak için gün sayan Gülşen de yavrusunun geleceği için önlemini aldı.



OĞLU İÇİN HALA SAHNELERDE...



Sanat dünyasının en çok kazanan isimlerinden olan Gülşen, Türkiye'deki bir bankada açtırdığı hesaba yaklaşık 1 milyon dolar (3 milyon TL) yatırdı. Bebeğinin doğmasına yaklaşık bir ay kalan Gülşen'in henüz oğlunun kimliği olmadığından dolayı açtırdığı ek hesabı, doğumdan sonra çocuğunun üzerine geçireceği öğrenildi.








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