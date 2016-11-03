

Jennıfer Lopez, Beyonce ve Kim Kardashian gibi dünyaca ünlü starların çocuklarının geleceğini garanti altına almak için banka hesabı açtırma modasına Türk yıldızlar da uydu. En son Meryem Uzerli'nin kızı Lara için 2 milyon euro'luk hesap açtırdığı iddia edilmişti. Müzisyen Ozan Çolakoğlu'yla Haziran'da hayatını birleştiren ve oğlunu kucağına almak için gün sayan Gülşen de yavrusunun geleceği için önlemini aldı.







OĞLU İÇİN HALA SAHNELERDE...







Sanat dünyasının en çok kazanan isimlerinden olan Gülşen, Türkiye'deki bir bankada açtırdığı hesaba yaklaşık 1 milyon dolar (3 milyon TL) yatırdı. Bebeğinin doğmasına yaklaşık bir ay kalan Gülşen'in henüz oğlunun kimliği olmadığından dolayı açtırdığı ek hesabı, doğumdan sonra çocuğunun üzerine geçireceği öğrenildi.