Beş yıldır birlikte olduğu Ozan Çolakoğlu'yla haziran ayında Barselona'da evlenen Gülşen, üç aylık hamile.



Temmuzda evleneceğini duyurup sürpriz bir kararla düğün tarihini öne çekerek Ozan Çolakoğlu'yla haziran ayında evlenen Gülşen'in üç aylık hamile olduğu öğrenildi.







Beş yıldır birlikte olan ikili, Barselona Başkonsolosluğu'nda kıyılan ve çiftin yakın dostlarının katıldığı nikahla dünyaevine girmişti. Nikahtan sonra sadece aile ve yakın dostlarının katıldığı 40 kişilik bir grupla düğün kutlaması yapmışlardı.