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Gülşen, ailesiyle birlikte ölümden döndü: Oğluma sarılıp dua ettim

GÜLŞEN, AİLESİYLE BİRLİKTE ÖLÜMDEN DÖNDÜ: OĞLUMA SARILIP DUA ETTİM

Eşi Ozan Çolakoğlu ve oğulları Azur Benan ile birlikte İstanbul'dan Bodrum'a uçan ünlü şarkıcı, uçak havadayken kabin basıncı düşmesi ve maskelerin açılması sonucu büyük panik yaşadı.

Tarih : 09 Temmuz 2017, 14:41
Puan Ver : Gülşen, Ailesiyle Birlikte Ölümden Döndü: Oğluma Sarılıp Dua Ettim(8/10)4

Gülşen önceki gün İstanbul'dan Bodrum'a uçmak üzere Atatürk Havalimanı'na gitti. Yalıkavak'taki La Plaj'da sahneye çıkacağı için yanında eşi Ozan Çolakoğlu ve oğulları Azur Benan da vardı.

KABİN BASINCI DÜŞTÜ, MASKELER AÇILDI

Hürriyet'in haberine göre; uçak havadayken kabin basıncı düştü, maskeler açıldı. Pilot yolculara acil iniş yapacaklarını, panik yapmamaları gerektiğini anons etti. Uçak, Atatürk Havalimanı'na geri döndü. Ünlü çift alanda 2 saat bekledikten sonra saat 17.50'de başka uçakla Bodrum'a gittiler.

"OĞLUMA SARILIP DUA ETTİM"

Gülşen kucağında oğlu ile inerken çok gergindi. Popçu "Uçağın kapısı arızalıymış. Kabin basıncı düştü, maskeler açıldı. Büyük tehlike atlattık. Panik yaşadık. Oğluma sarılıp, dualar ettim. Ölmediğimize şükür ediyoruz. İnsan çocuğu olunca böyle duygular içine giriyor. O bir melek. Belki de bizi o melek korudu.. Havadaki korkumu hatırlamak istemiyorum" dedi.

Gülşen, uçaktan inerken böyle görüntülendi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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