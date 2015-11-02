

Son dönemde tasarımlarıyla yerli ve yabancı birçok ünlü ismin vazgeçilmezi olan ünlü modacı Gülnur Güneş, ünlü model Jessica Minh Anh'ın düzenlediği dünyanın en prestijli moda şovunda yer alan ilk Türk modacı oldu. Güneş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda defile heyecanı yaşadı.







“JESSICA MINH ANH'IN DEFİLESİNDEKİ TEK TÜRK MODACI”







Dünyanın farklı noktalarında ikonik mekanları podyuma çeviren Jessica Minh Anh'ın Seine Nehri üzerinde düzenlediği ve dünyadan sadece 8 modacının davet edildiği defileye Türkiye'den ise moda dünyasında adından başarıyla söz ettiren Gülnur Güneş damgasını vurdu.







Bu yıl 12. moda şovunu Seine nehri üzerinde düzenleyen Jessica Minh Anh, bu kez de dört bir yanı camla çevrili bir tekneyi podyuma çevirdi. Tekne içerisinde yer alan 100 metrelik bir podyumda düzenlenen defileyi izleyen moda severler, podyumdaki modelleri adeta su üzerinde yürürken izleme fırsatını yakaladı.







“ÖZGÜN, EVRENSEL VE ETKİLEYİCİ BİR KOLEKSİYON”







Gülnur Güneş'in ‘Crystal Paradise' adlı koleksiyonundan 15 parça kıyafetini sergilendiği defile sonrası moda severler genç modacıyı ayakta alkışladı. Defile sonrası Gülnur Güneş hakkında da konuşan Jesicca Minh Ann, "Gülnur Güneş'in 60'lı yılların sıkı belli trendinden etkilenen romantik ve kadınsı haute couture tasarımlarını seviyorum. Onun koleksiyonu özgün, evrensel ve çok etkileyici" dedi. Defile sonrası moda severlerin büyük beğenisini toplayan Gülnur Güneş ise "Uzun zamandır bu defileye hazırlanıyorduk. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında böyle bir moda şovunda olmak benim için büyük mutluluk" diye konuştu.











