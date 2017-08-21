İlginç olay geçtiğimiz hafta Amerika'nın Pensilvanya'da eyaletinde gerçekleşti.

GÜLERKEN DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Trib Live'ın haberine göre 15 yaşındaki kızı ile tatilde bulunan öğretmenin keyifli tatilleri tatsız noktalandı. Ağabeyi David Regoli, kardeşinin gülmeye başladığında balkonun kenarında bulunduğunu ve kafasını arkaya doğru attığında dengesini yitirerek düştüğünü belirtti. David, üzücü olayın meydana gelmesinde alkolün herhangi bir etkisinin olmadığını söyledi.

HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve beyni hasar gören Ciferno, San Diego'da kaldırıldığı hastanede Pazartesi günü yaşamını yitirdi. Öğrencileri tarafından çok sevilen öğretmenin ani ölümü derin bir üzüntüye yol açtı.

ORGANLARI 5 KİŞİYE BAĞIŞLANDI

28 yıldır öğretmenlik yapan Ciferno'nun ölümünün ardından öğrencileri ve veliler yasa boğuldu. Eski bir öğrencisi Ciferno'nun sadece bir öğretmen değil, aynı zamanda bir arkadaş, bir yol gösterici ve ilham kaynağı olduğunu belirtti. Geride bir koca ve iki çocuk bırakan Ciferno'nun organları, nakil bekleyen 5 kişiye bağışlandı.

Kaynak: haberinburada