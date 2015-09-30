Yazın başında içimizi neşe ve umut dolduran şarkısı “Olmazsan Olmaz” ile bizlere merhaba diyen , hayatımızdaki olmazsa olmazları sorgulatan ve hatırlatan ardından da albüm çıkışının hemen öncesinde “Bahsetmem Lazım” adlı şarkısı ile...



Yazın başında içimizi neşe ve umut dolduran şarkısı “Olmazsan Olmaz” ile bizlere merhaba diyen , hayatımızdaki olmazsa olmazları sorgulatan ve hatırlatan ardından da albüm çıkışının hemen öncesinde “Bahsetmem Lazım” adlı şarkısı ile ümidimizi kaybetmememiz gerektiğini hatırlatan Güliz Ayla'nın kendi adını taşıyan albümü Sony Music etiketiyle müzik marketlerdeki yerini aldı.







“Olmazsan Olmaz” ile büyük beğeni toplayan ve video klibi 10 milyondan fazla izlenen genç sanatçının Sıla Gençoğlu - Efe Bahadır prodüktörlüğünde hazırlanan albümünde 9 parça bulunuyor. Albümde yer alan şarkılardan 3 tanesi söz- beste Güliz Ayla imzası taşırken, diğer şarkılarda Sıla Gençoğlu imzası ve Sıla Gençoğlu -Güliz Ayla ortak imzası bulunmakta. Bestelerde ise ağırlıklı olarak Güliz Ayla ve Efe Bahadır imzası taşırken albümde yer alan sözleri Sıla Gençoğlu'na ait olan Yalvarırım şarkısının bestesinde Yalın imzası bulunmakta.







Albümün çıkış şarkısı Bahsetmem Lazım 'da geçtiğimiz hafta müzik severlerle buluşmuş ve büyük beğeni kazanmıştı. Video klibi de bu hafta içerisinde müzik kanalları ve dijital platformlar aracılığı ile paylaşılacak.