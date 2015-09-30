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güliz ayla adını albümüyle müzikseverlerin karşısında

GÜLİZ AYLA ADINI ALBÜMÜYLE MÜZİKSEVERLERİN KARŞISINDA

Yazın başında içimizi neşe ve umut dolduran şarkısı “Olmazsan Olmaz” ile bizlere merhaba diyen , hayatımızdaki olmazsa olmazları sorgulatan ve hatırlatan ardından da albüm çıkışının hemen öncesinde “Bahsetmem Lazım” adlı şarkısı ile...

Tarih : 30 Eylül 2015, 12:04
Puan Ver : Güliz Ayla Adını Albümüyle Müzikseverlerin Karşısında(8/10)8


Yazın başında içimizi neşe ve umut dolduran şarkısı “Olmazsan Olmaz” ile bizlere merhaba diyen , hayatımızdaki olmazsa olmazları sorgulatan ve hatırlatan ardından da albüm çıkışının hemen öncesinde  “Bahsetmem Lazım” adlı şarkısı ile ümidimizi kaybetmememiz gerektiğini hatırlatan Güliz Ayla'nın kendi adını taşıyan albümü Sony Music etiketiyle müzik marketlerdeki yerini aldı.



 



“Olmazsan Olmaz” ile büyük beğeni toplayan ve video klibi 10 milyondan fazla izlenen  genç  sanatçının Sıla Gençoğlu - Efe Bahadır prodüktörlüğünde hazırlanan albümünde 9 parça bulunuyor.  Albümde yer alan şarkılardan 3 tanesi  söz- beste Güliz Ayla imzası taşırken,  diğer şarkılarda Sıla Gençoğlu imzası ve Sıla Gençoğlu -Güliz Ayla ortak imzası bulunmakta. Bestelerde ise ağırlıklı olarak Güliz Ayla ve Efe Bahadır imzası taşırken albümde yer alan  sözleri Sıla Gençoğlu'na ait olan Yalvarırım şarkısının bestesinde Yalın imzası bulunmakta. 



 



Albümün çıkış şarkısı Bahsetmem Lazım 'da geçtiğimiz hafta müzik severlerle buluşmuş ve büyük beğeni kazanmıştı.  Video klibi de bu hafta içerisinde müzik kanalları ve dijital platformlar aracılığı ile paylaşılacak.








Etiketler: Güliz  Ayla  Adını  Albümüyle  Müzikseverlerin  Karşısında    haber

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