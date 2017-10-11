GÜLHANE'DE OTEL YANGINI! TRAMVAY KABATAŞ - SULTANAHMET ARASINDA DURDU
İstanbul Gülhane'de Tramvay Durağı'nın yanındaki otel yangın çıktı. Boş ahşap binaya da sıçrayan yangın nedeniyle tramvay Sultanahmet - Kabataş arasında bir süre durdu.
İstanbul Gülhane'de bir otelin çatı katında yapılan tadilat sırasında çıkan yangın daha önceden otel olarak kullanılan boş ahşap binanın çatı katına da sıçradı. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Tramvay seferleri Sultanahmet durağından itibaren Kabataş istikametine bir süre durdu.YANGIN AHŞAP BİNANIN ÇATI KATINA SIÇRADI
Eminönü'nde saat 18.00 sıralarında Gülhane Tramvay Durağı karşısında bulunan bir otelin çatı katında yapılan tadilat sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın daha önceden otel olarak kullanılan 4 katlı boş ahşap binanın çatı katına da sıçradı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çatı yangınına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri binanın çatısına bir süre soğutma çalışması yaptı.ÖNCEDEN OTEL OLARAK KULLANILIYORDU
Yangın nedeniyle Tramvay seferleri Bağcılar istikametinde bir aksama yaşanmazken Kabataş istikametinde Sultanahmet tramvay durağından itibaren Kabataş istikametine bir süre seferler yapılamadı. Yangın nedeniyle daha önce otel olarak kullanılan ahşap binanın çatısından maddi hasar medyana geldi.
Kaynak: haberinburada
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