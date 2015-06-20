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güler sabancı'dan öğrenci ve siyasilere mesajlar

GÜLER SABANCI'DAN ÖĞRENCİ VE SİYASİLERE MESAJLAR

Güler Sabancı konuşmasında 7 Haziran'da gerçekleşen seçimlere değindi.

Tarih : 20 Haziran 2015, 17:10
Puan Ver : Güler Sabancı'dan Öğrenci Ve Siyasilere Mesajlar(10/10)12


Güler Sabancı konuşmasında 7 Haziran'da gerçekleşen seçimlere değindi. Türkiye seçmeninin, yüksek bir katılım gösterdiğini ve dört partili bir meclis oluşturma yönünde irade ortaya koyduğunu belirtti. Bunun, Türkiye demokrasisi açısından barış ve uzlaşma yolunda atılmış önemli bir adım olduğunu da sözlerine ekledi. Seçmenin üzerine düşeni yaptığını ve iradesini gösterdiğini söyleyen Güler Sabancı “Şimdi sıra seçilmişlerdedir” dedi.








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