

Güler Sabancı konuşmasında 7 Haziran'da gerçekleşen seçimlere değindi. Türkiye seçmeninin, yüksek bir katılım gösterdiğini ve dört partili bir meclis oluşturma yönünde irade ortaya koyduğunu belirtti. Bunun, Türkiye demokrasisi açısından barış ve uzlaşma yolunda atılmış önemli bir adım olduğunu da sözlerine ekledi. Seçmenin üzerine düşeni yaptığını ve iradesini gösterdiğini söyleyen Güler Sabancı “Şimdi sıra seçilmişlerdedir” dedi.