

Valilik Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz 2016 tarihinde silahlı FETÖ/PDY mensuplarınca, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, başka bir düzen getirmeye veya düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçlarından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.



Bu kapsamda 27 Temmuz'da alınan bir ihbar doğrultusunda, FETÖ/PDY'nin elebaşı Fethullah Gülen'in ağabeyi Kutbettin Gülen'in oğlu Ahmet Ramiz'in, örgütün Gaziantep'teki faaliyetlerini yönlendirmek, önümüzdeki süreçte nasıl hareket edileceği konusunda örgüt mensuplarını bilgilendirmek amacıyla toplantılar düzenlemek istediği ihbarı alındı.