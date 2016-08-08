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gülen'in pensilvanya'daki evinden ilginç miting önlemi

GÜLEN'İN PENSİLVANYA'DAKİ EVİNDEN İLGİNÇ MİTİNG ÖNLEMİ

ABD'de yaşayan Türkler, Fethullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'da kurulu dev ekrandan,Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ni izleyip Türkiye'ye destek verdi.

Tarih : 08 Ağustos 2016, 14:31
Puan Ver : Gülen'in Pensilvanya'daki Evinden İlginç Miting Önlemi(0/10)


İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi, FETÖ elebaşı Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'nın Saylorsburg kasabasında 'canlı yayınlandı'.ABD'nin değişik eyaletlerinden gelen Türkler, Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne destek vermek amacıyla Gülen'in Pocono dağı eteğindeki kompleksinin önünde toplandı. Türk vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla FETÖ karşıtı sloganlar attı.








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