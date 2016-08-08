ABD'de yaşayan Türkler, Fethullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'da kurulu dev ekrandan,Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ni izleyip Türkiye'ye destek verdi.



İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi, FETÖ elebaşı Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'nın Saylorsburg kasabasında 'canlı yayınlandı'.ABD'nin değişik eyaletlerinden gelen Türkler, Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne destek vermek amacıyla Gülen'in Pocono dağı eteğindeki kompleksinin önünde toplandı. Türk vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla FETÖ karşıtı sloganlar attı.